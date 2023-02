Il 22 febbraio 1512 muore Amerigo Vespucci | colui che diede il nome al continente americano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il 22è morto l’esploratore italiano, uno dei simboli della scoperta dell’America. Il suoè stato assegnato al nuovo. La vita diè nato a Firenze nel 1454, da Anastasioe Lisa di Giovanni Mini. Non sono pervenute molte informazioni riguardanti la sua infanzia. Ma si conoscono le sue due grandi passioni per la geografia e la matematica, due argomenti molto utili durante le sue esplorazioni per mare. A partire dal 1492 viene mandato in Siviglia per lavorare presso il noto banchiere fiorentino Giannozzo Berardi. Grazie alle sue abilità commerciali riesce a ...