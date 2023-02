Ignazio Visco indagato per “false comunicazioni sociali”. La procura: “Atto dovuto” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il governatore di Banca d’Italia Ignazio Visco risulta indagato a Brescia per false comunicazioni sociali nell’inchiesta che riguarda Monte dei Paschi di Siena. La notizia è stata confermata da fonti della procura che si affrettano a precisare che si tratta di un “Atto dovuto” dopo l’esposto depositato da Giuseppe Bivona, fondatore di Bluebell Partners, consulente ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il governatore di Banca d’Italiarisultaa Brescia pernell’inchiesta che riguarda Monte dei Paschi di Siena. La notizia è stata confermata da fonti dellache si affrettano a precisare che si tratta di un “” dopo l’esposto depositato da Giuseppe Bivona, fondatore di Bluebell Partners, consulente ... TAG24.

