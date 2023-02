Ignazio La Russa | “Squallido andare con una donna a pagamento | agli amici chiedo che gusto c’è”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Tommaso Foti ha difeso Ignazio La Russa, presidente del Senato e suo compagno di partito, che ha detto che sarebbe… - Linkiesta : L’impresentabile #LaRussa, il macho sanbabilino che imbarazza #Meloni Un personaggio grottesco che ha capito che m… - Martorel9 : RT @siriomerenda: Ignazio La Russa 'un figlio gay? Sarebbe un dispiacere, come se fosse milanista'...pensa al nostro dispiacere nell'avere… - chisciano : @Ignazio_LaRussa Milioni di anni di evoluzione e questi dittatori vorrebbero mettere a tacere tutti, avanti così La… - ConcitaBorrelli : @DavidPuente @francescafagnan Non siamo ipocriti. Consideriamo la generazione di Ignazio La Russa. Tutti avrebbero… -

Laura Boldrini non si lascia sfuggire l'occasione. L'ex presidente della Camera, fresca fresca di tessera del Pd mette subito nel mirinoLaper l'intervista a Belve in cui ha anche affrontato il tema dell'omosessualità affermando che 'avere un figlio gay sarebbe come averne uno milanista'. Parole che pronunciate da un ...... le aspettative nei confronti di Francesca Fagnani sono aumentate a dismisura: lei ha 'risposto' con interviste dal forte impatto mediatico, tra lo show di Anna Oxa e le risposte diLa, ...

Ignazio La Russa, l'intervista a 'Belve': 'Un figlio gay Mi dispiacerebbe. Come fosse milanista' Repubblica TV

Ignazio La Russa e il «dispiacere» per il figlio gay: «Non sono omofobo, ho anche dato una rosa a Vladimir Luxuria» Open

I tre figli di Ignazio La Russa: solo il secondogenito Lorenzo Cochis segue le orme paterne Corriere Milano

«Caro Ignazio La Russa, ti spieghiamo qual è il vero “dispiacere” di avere un figlio gay» L'Espresso

La Russa è sempre La Russa, anche da presidente del Senato WIRED Italia

“Qualità, tradizione, lavoro. Castelbuono ha tutto questo, è facile per le Istituzioni stare vicino ai suoi prodotti e alla sua volontà di essere un’eccellenza mondiale”. Così il presidente del Senato ...Tommaso Foti, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, ha difeso Ignazio La Russa, presidente del Senato e suo compagno di partito, che ha detto che sarebbe “un dispiacere” avere un figlio gay.