Ignazio La Russa e il «dispiacere» per il figlio gay: «Non sono omofobo, ho anche dato una rosa a Vladimir Luxuria»

Il presidente del Senato Ignazio La Russa è nei guai per una frase su un figlio gay. L'esponente di Fratelli d'Italia l'ha pronunciata durante la trasmissione "Belve" su Rai 2. Ma in un'intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera si difende. Sostenendo di non sentirsi "sessista", "fascio" e "omofobo" anche se in questi giorni l'opposizione lo ha accusato. Nel colloquio con Virginia Piccolillo La Russa dice di aver «solo risposto alle domande: non ho introdotto alcun tema. Si può discutere se fossero adeguate. Ma è chiaro che se vai in un programma così rispondi secondo lo spirito della trasmissione». La Russa dice che ha partecipato alla trasmissione «per gentilezza nei confronti della conduttrice (Francesca Fagnani, ndr) che insisteva e che stimo».

