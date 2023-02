Icardi rivuole l’Italia | Milan e Roma ci pensano

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Maurovorrebbe tornare in Italia dopo la parentesi all’estero esarebbero interessate a riaccoglierlo in Serie A Il contratto di Maurocon il Galatasaray scade a giugno 2024 e la sua volontà sarebbe quella di tornare in Italia, come riportato da Calciomercato.com.starebbero considerando l’opzione di accontentarlo: il nodo principale è l’ingaggio – 9 milioni – ma una strategia potrebbe essere di spalmare tale somma in più anni beneficiando anche degli effetti del Decreto Crescita. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.