Iberdrola | utile +12% a 4 339 mln nel 2022

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Madrid, 22 feb. (Adnkronos/Europa Press) - Il colosso spagnola specializzato nella produzione, distribuzione e commercializzazione di energia elettrica e gas naturale,ha registrato unnetto di 4.339 milioni di euro nel, con un aumento dell'11,6% rispetto all'anno precedente, in un anno in cui la diversificazione geografica ha compensato il calo del 19% del risultato della Spagna, come ha riferito mercoledì alla Commissione Nazionale del Mercato dei Titoli (Cnmv). L'azienda ha effettuato investimenti storici per 10.730 milioni di euro, che rappresentano un aumento del 13%, nonostante le pressioni inflazionistiche e le sfide della catena di approvvigionamento. Il 90% degli investimenti è stato destinato alle energie rinnovabili e alle reti intelligenti per accelerare l'elettrificazione e promuovere l'autonomia ...