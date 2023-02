I volontari di Voglio un Mondo Pulito ripuliscono il litorale di Mercatello (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nuovo Clean up dei volontari dell’associazione Voglio un Mondo Pulito questa volta in azione lungo il litorale di Mercatello, nella zona orientale di Salerno. Diversi i rifiuti raccolti tra cui bottiglie, vecchi materassini e ombrelloni. In totale sono stati rimossi dall’ambiente 200kg di rifiuti. Nel dettaglio sono stati prelevati 119 kg di indifferenziato, 32,3 kg di plastica, 20 kg di vetro, 21,5 kg di metalli. Tra i rifiuti anche 8 kg di pneumatici. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nuovo Clean up deidell’associazioneunquesta volta in azione lungo ildi, nella zona orientale di Salerno. Diversi i rifiuti raccolti tra cui bottiglie, vecchi materassini e ombrelloni. In totale sono stati rimossi dall’ambiente 200kg di rifiuti. Nel dettaglio sono stati prelevati 119 kg di indifferenziato, 32,3 kg di plastica, 20 kg di vetro, 21,5 kg di metalli. Tra i rifiuti anche 8 kg di pneumatici. Segui ZON.IT su Google News.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salernonotizie : “Voglio un mondo Pulito”: volontari in azione lungo la spiaggia di Mercatello - elena_bardet1 : Voglio ringraziare tutto il popolo russo per il coraggio e la determinazione, ringraziare i nostri eroi: soldati e… - estero24hnews : @estero24hnews#NEW «Vorrei ringraziare i nostri militari e i volontari che stanno combattendo per difendere il Donb… - ficantetony1 : @PatriziaTinello @FratellidItalia Appunto, vedi che non ci hai capito un cazzo come tutti i maldestri...? Vabè che… -