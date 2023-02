I problemi del 41 bis e l’inscalfibile sacralità del verbo antimafia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ormai da trent anni, ma con violenza retorica che si aggrava quanto più ci si allontana da quel tempo, l’uccisione dei più celebri magistrati cosiddetti antimafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, è adibita non solo a santificare e rendere incensurabile tutto il loro operato: ma a vilipendere e censurare qualsiasi obiezione rivolta a denunciare i danni arrecati dalla cultura che si pretende ispirata al loro insegnamento. Senonché i barbari attentati che li hanno uccisi non rendono indiscutibile ogni virgola del loro lavoro, e soprattutto l’ingiusta e tragica fine che essi hanno fatto non giustifica la criminalizzazione ricattatoria inflitta a chiunque contesti la sacralità del verbo antimafia: molto spesso una patacca buona a legittimare una pratica di soprusi e violazioni dei diritti personali che nessun fine per ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ormai da trent anni, ma con violenza retorica che si aggrava quanto più ci si allontana da quel tempo, l’uccisione dei più celebri magistrati cosiddetti, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, è adibita non solo a santificare e rendere incensurabile tutto il loro operato: ma a vilipendere e censurare qualsiasi obiezione rivolta a denunciare i danni arrecati dalla cultura che si pretende ispirata al loro insegnamento. Senonché i barbari attentati che li hanno uccisi non rendono indiscutibile ogni virgola del loro lavoro, e soprattutto l’ingiusta e tragica fine che essi hanno fatto non giustifica la criminalizzazione ricattatoria inflitta a chiunque contesti ladel: molto spesso una patacca buona a legittimare una pratica di soprusi e violazioni dei diritti personali che nessun fine per ...

