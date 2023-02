I pennarelli | l’avvocato | la mortadella | quando e come la droga entra in carcere

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Bergamo. Si dice che la ragione non serva a granché senza l’immaginazione. E se la ragione, in questo caso, mira a far arrivare un piccolo quantitativo diai detenuti, l’immaginazione deve avere suggerito a qualcuno di nasconderla nei, fatti arrivare appositamente intramite pacchi postali. Precisamente 7 grammi di cocaina e 3 di marijuana, trovati grazie al ‘fiuto’ e all’intuito della polizia penitenziaria di Bergamo. Le indagini sono in corso: al momento non risultano richieste di misure cautelari, ma uno o più soggetti sarebbero già finiti nel mirino della Procura, e quindi nel registro degli indagati. Ma più che il modico quantitativo diintercettato, ad incuriosire è il metodo ideato per farla arrivare a destinazione, anche se non è la prima volta – e probabilmente non sarà l’ultima ...