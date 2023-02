I migliori tagli di capelli per chi inizia a perdere la chioma (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un nuovo taglio di capelli in vista della primavera va anche ben ponderato se la chioma inizia a diradarsi. Prendete spunto da Jude Law, Bruce Willis e Jason Statham, giusto per citare tre tra i tanti attori a Hollywood e dintorni: loro non si sono fatti problemi di calvizia. Altro discorso è per David Beckham, Rafael Nadal e Matthew McConaughey che, invece, hanno optato per un trapianto dall'effetto del tutto naturale (lo chiediamo a voi, ci avete mai fatto caso?). L'importante, qualsiasi sia la vostra decisione quando iniziate a perdere i capelli, è di non cadere mai in preoccupazioni: la chierica può essere rallentata da trattamenti ad hoc, come i prodotti anti-caduta, e anche attraverso un'alimentazione corretta. Per chi vuole prevenire c'è invece il test del DHT ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un nuovoo diin vista della primavera va anche ben ponderato se laa diradarsi. Prendete spunto da Jude Law, Bruce Willis e Jason Statham, giusto per citare tre tra i tanti attori a Hollywood e dintorni: loro non si sono fatti problemi di calvizia. Altro discorso è per David Beckham, Rafael Nadal e Matthew McConaughey che, invece, hanno optato per un trapianto dall'effetto del tutto naturale (lo chiediamo a voi, ci avete mai fatto caso?). L'importante, qualsiasi sia la vostra decisione quandote a, è di non cadere mai in preoccupazioni: la chierica può essere rallentata da trattamenti ad hoc, come i prodotti anti-caduta, e anche attraverso un'alimentazione corretta. Per chi vuole prevenire c'è invece il test del DHT ...

