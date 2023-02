I “grandi” sanno realmente usare TikTok? (Di mercoledì 22 febbraio 2023) TikTok supera Google, ma è una carta giocata male Fortune Italia, pag. 60 (…) I politici hanno imparato a usarlo? La politica è sbarcata su TikTok a ridosso delle elezioni. All’inizio della campagna elettorale era evidente quanto i politici non conoscessero le caratteristiche della piattaforma. Oggi – politici o staff – stanno dimostrando di aver affinato le proprie tecniche comunicative. Alcuni, mi riferisco a diversi leader del centrodestra o a Conte, hanno raggiunto ottimi risultati. Altri, come Calenda e Renzi che insieme non arrivano a 80mila follower, non reggono il confronto. E il linguaggio? Tutti hanno cambiato il proprio ‘tone of voice’ rispetto a quello adottato su altre piattaforme. Propongono un’immagine di sé più amichevole ed informale puntando sulla simpatia per colpire i più giovani. C’è chi lo fa dal 2019 come Salvini, con tanto di ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 22 febbraio 2023)supera Google, ma è una carta giocata male Fortune Italia, pag. 60 (…) I politici hanno imparato a usarlo? La politica è sbarcata sua ridosso delle elezioni. All’inizio della campagna elettorale era evidente quanto i politici non conoscessero le caratteristiche della piattaforma. Oggi – politici o staff – stanno dimostrando di aver affinato le proprie tecniche comunicative. Alcuni, mi riferisco a diversi leader del centrodestra o a Conte, hanno raggiunto ottimi risultati. Altri, come Calenda e Renzi che insieme non arrivano a 80mila follower, non reggono il confronto. E il linguaggio? Tutti hanno cambiato il proprio ‘tone of voice’ rispetto a quello adottato su altre piattaforme. Propongono un’immagine di sé più amichevole ed informale puntando sulla simpatia per colpire i più giovani. C’è chi lo fa dal 2019 come Salvini, con tanto di ...

