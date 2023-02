I giornalisti fanno arrabbiare Spalletti | “Ora gli telefono…” – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lucianoè finito in un fuori onda in cui si arrabbia perché iparlano ancora di Totti e Icardi. “Mi? Parlano ancora di Totti e Icardi in televisione, stanno parlando di come ho gestito Totti e Icardi, poi ora a uno gli telefono per bene, glielo faccio vedere come li ho gestiti…“. “Stai con noi, stai sereno“, gli dicono a quel punto da Sky. Molto probabilmente il riferimento diera a Sandro Sabatini, giornalista che nella stessa serata ha bocciato anche la prova di Kvaratskhelia: “Non merita la sufficienza” aveva detto. Proprio Sabatini poco prima aveva parlato del rapporto tracon Totti ed Icardi dicendo: “Ripercorrendo la storia diè evidente cheha avuto delle situazioni ...