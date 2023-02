I gagliardetti della stagione 2022-2023 | Hellas Verona F C

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il gagliardetto dell’L’nelle sue trasferte consegna alla squadra avversaria un gagliardetto serigrafato che riporta, nella parte superiore, i dettagli dell’incontro ed in basso lo stemma societario. Molto originale ed apprezzabile la grafica che fa’ da sfondo al gagliardetto richiamante una rappresentazione topograficacittà di Romeo e Giulietta con il corso dell’Adige in bella mostra. La curiosità legata aidel, riguarda gli esemplari utilizzati in occasione degli incontri casalinghi che hanno lo sfondo blu. Una idea indubbiamente originale per differenziare nel corsoconsegnati all’avversario. Un’usanza a cui il ...