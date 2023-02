I cinque fattori della diffusione del complottismo in America ed Europa

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Iche hanno infatti permesso che le teorie del complotto mettessero radici così profonde negli Stati Uniti sono presenti, in potenza, anche in. 1) L’anti-intellettualismo, che non è il rifiuto del sapere in sé o l’esaltazione dell’ignoranza, ma lo svilimento di tutta la conoscenza che non avrebbe ricadute pratiche nella vita quotidiana, in contrapposizione al buon senso innato delle masse. Deriva da una sfiducia radicale nei processi di reclutamento del ceto intellettuale (nelle università, nei media, nelle istituzioni scientifiche), che sono considerati chiusi ed elitari, perpetuazione di una dimensione castale. La produzione del sapere sarebbe irreggimentata nelle regole del sistema e sottoposta a pressioni di censura o autocensura per non sfidare l’ortodossia dominante e le relative rendite di posizione. Ne ...