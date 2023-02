I Beatles nel nuovo album dei Rolling Stones: l’indiscrezione e i primi dettagli (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I Beatles nel nuovo album dei Rolling Stones? Il mondo intero potrebbe esplodere, anche se questa prima indiscrezione servirebbe a cucire la bocca a tutti coloro che da più di mezzo secolo non fanno che mentire su presunte faide tra i due colossi britannici. Certamente, dei Fab Four si deve parlare con le pinze dal momento che il progetto “Beatles” non esiste più e – ahinoi – solamente due membri storici sono ancora in vita. Eppure secondo Variety, Ringo Starr e Paul McCartney avrebbero partecipato alla realizzazione del nuovo disco dei Rolling Stones. La band di Mick Jagger non sforna un album di inediti dai tempi di Blue & Lonesome (2016), e più volte si è parlato dell’arrivo imminente di nuova musica. Nel ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ineldei? Il mondo intero potrebbe esplodere, anche se questa prima indiscrezione servirebbe a cucire la bocca a tutti coloro che da più di mezzo secolo non fanno che mentire su presunte faide tra i due colossi britannici. Certamente, dei Fab Four si deve parlare con le pinze dal momento che il progetto “” non esiste più e – ahinoi – solamente due membri storici sono ancora in vita. Eppure secondo Variety, Ringo Starr e Paul McCartney avrebbero partecipato alla realizzazione deldisco dei. La band di Mick Jagger non sforna undi inediti dai tempi di Blue & Lonesome (2016), e più volte si è parlato dell’arrivo imminente di nuova musica. Nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... schele76 : RT @VirginRadioIT: The Rolling Stones, il nuovo album potrebbe fare la storia: @PaulMcCartney al basso e @ringostarrmusic alla batteria? ??… - FedeZanon15 : RT @VirginRadioIT: The Rolling Stones, il nuovo album potrebbe fare la storia: @PaulMcCartney al basso e @ringostarrmusic alla batteria? ??… - VirginRadioIT : The Rolling Stones, il nuovo album potrebbe fare la storia: @PaulMcCartney al basso e @ringostarrmusic alla batteri… - sgallione1 : THE MONKEES Quello che l’America aveva sempre desiderato era un gruppo che avesse tanto successo quanto l’avevano a… - CerasiGia : @AndreaBitetto Quella del 'Ticket to Ride' va benissimo, se si parla dei Beatles. Nel caso del cambio in corsa Bona… -