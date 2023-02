“Ho da dirvi una cosa importante”. Chiara Ferragni e Fedez, crisi o no: nuove cose sulla coppia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dal bacio di Rosa Chemical in poi non c’è stata pace per Chiara Ferragni e Fedez; voci di crisi sempre più forti e poi parziali passi indietro. E ancora: silenzi su Instagram e chiacchiere di una separazione ad un passo. Ora sulla questione interviene anche Francesco Oppini. L’ex gieffino figlio di Alba Parietti ha raccontato la sua verità a Oggi è un altro giorno, dove da inizio anno ricopre il ruolo di opinionista. Poche ore prima a dar3 una versione dei fatti era stato il settimanale Cosmopolitan. “Qualcosa deve essere successo in casa Lucia-Ferragni. Ed è chiaro a tutti che non è una questione di gelosia di Chiara, ma un discorso più complesso di rispetto, di sapersi fare da parte, di essere una comparsa e non sempre il protagonista”. Tuttavia ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dal bacio di Rosa Chemical in poi non c’è stata pace per; voci disempre più forti e poi parziali passi indietro. E ancora: silenzi su Instagram e chiacchiere di una separazione ad un passo. Oraquestione interviene anche Francesco Oppini. L’ex gieffino figlio di Alba Parietti ha raccontato la sua verità a Oggi è un altro giorno, dove da inizio anno ricopre il ruolo di opinionista. Poche ore prima a dar3 una versione dei fatti era stato il settimanale Cosmopolitan. “Qualdeve essere successo in casa Lucia-. Ed è chiaro a tutti che non è una questione di gelosia di, ma un discorso più complesso di rispetto, di sapersi fare da parte, di essere una comparsa e non sempre il protagonista”. Tuttavia ...

