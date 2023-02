H&M e Mugler, sarà questa la prossima designer collection: che cosa aspettarci? (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Svezia e Francia si incontrano per dare vita a una capsule unica che verrà curata dal direttore creativo di Mugler Casey Cadwallader. Ma questa è solo l'ultima di tante collaborazioni che hanno fatto la storia di H&M. Da Karl Lagerfeld a Versace, ripercorriamo alcune delle più celebri Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Svezia e Francia si incontrano per dare vita a una capsule unica che verrà curata dal direttore creativo diCasey Cadwallader. Maè solo l'ultima di tante collaborazioni che hanno fatto la storia di H&M. Da Karl Lagerfeld a Versace, ripercorriamo alcune delle più celebri

