Harry e Meghan | “il principe idiota e la moglie stupida” fanno causa a “South Park”? Ecco che cosa sta accadendo

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)Markle e ilcontro? Lo scorso 15 febbraio la celebre serie tv animata ha trasmesso un episodio intitolato “Worldwide Privacy Tour” che vede protagonisti due soggetti nei quali è davvero difficile non riconoscere, per fattezze e atteggiamenti, i duchi di Sussex. Secondo quanto riportano media stranieri l’ex coppia reale avrebbe preso in considerazione l’idea di denunciare il programma, ma una nota del portavoce dei due a E! News ha smentito la notizia. Ma perché, nel caso, tanto astio nei confronti di? L’episodio in questione descrive la duchessa come “ssa, attrice, influencer e vittima”,invece “, miliardario, giramondo, vittima”. “Il ...

