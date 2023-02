Harry e Meghan contro la parodia di South Park sono pronti a fare causa (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La coppia di Harry e Meghan sono protagonisti di un episodio del famoso cartone americano che traccia un ritratto satirico per nulla gradito. Meghan Markle sarebbe furiosa dopo essersi vista derisa, insieme al marito Harry, in un episodio di South Park. E lo sarebbe talmente tanto, da aver chiesto ai suoi legali di esaminare attentamente Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La coppia diprotagonisti di un episodio del famoso cartone americano che traccia un ritratto satirico per nulla gradito.Markle sarebbe furiosa dopo essersi vista derisa, insieme al marito, in un episodio di. E lo sarebbe talmente tanto, da aver chiesto ai suoi legali di esaminare attentamente

