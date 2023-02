"Ha sentito delle voci...". Studente francese entra in classe e accoltella l'insegnante (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lo Studente della scuola cattolica francese nel paese di Saint-Jean-de-Luz ha colpito dritto al cuore la sua insegnante durante l'ora di spagnolo: la professoressa è morta all'arrivo dei soccorsi Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lodella scuola cattolicanel paese di Saint-Jean-de-Luz ha colpito dritto al cuore la suadurante l'ora di spagnolo: la professoressa è morta all'arrivo dei soccorsi

