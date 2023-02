Guida il futuro: l’Alfa Romeo F1 Team Stake C43 è presente in EA SPORTS F1 22 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I fan dell’Alfa Romeo F1 Team Stake avranno l’opportunità unica di Guidare la nuova auto del Team prima ancora che inizino i test pre-stagionali: la nuova C43 sarà presente in F1 22 di EA SPORTS Nell’ambito della strategia continua del Team di avvicinare la sua crescente fanbase al cuore delle nostre corse, l’Alfa Romeo F1 Team Stake C43 è stata resa disponibile per la modalità Prova a Tempo nel videogioco ufficiale di Formula Uno – l’unica vettura del 2023 presente nel suo roster – prima dell’inizio dei test pre-stagionali. L’appariscente livrea rossa e nera scenderà in pista in Bahrain dal 23 al 25 febbraio nelle abili mani di Valtteri Bottas e ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I fan delF1avranno l’opportunità unica dire la nuova auto delprima ancora che inizino i test pre-stagionali: la nuova C43 saràin F1 22 di EANell’ambito della strategia continua deldi avvicinare la sua crescente fanbase al cuore delle nostre corse,F1C43 è stata resa disponibile per la modalità Prova a Tempo nel videogioco ufficiale di Formula Uno – l’unica vettura del 2023nel suo roster – prima dell’inizio dei test pre-stagionali. L’appariscente livrea rossa e nera scenderà in pista in Bahrain dal 23 al 25 febbraio nelle abili mani di Valtteri Bottas e ...

