Guerra Ucraina, il patto per la ricostruzione: all'Italia un "patronato" su Odessa (e l'alleanza per Expo) (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il primo passo è stato fatto ieri a Kiev, con la firma della dichiarazione congiunta su pace, percorso per l?ingresso nella Ue e ricostruzione. Ed è la prova che l?Italia... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il primo passo è stato fatto ieri a Kiev, con la firma della dichiarazione congiunta su pace, percorso per l?ingresso nella Ue e. Ed è la prova che l?...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Ascoltare un criminale è sempre istruttivo. Perché non ha alcun timore di mentire. E come tutti i gangster, se ne f… - michele_geraci : Senza entrare nel merito, ma se #USA e #UE danno armi all’#Ucraina, perché la #Cina, o chiunque, non può darle alla… - GiovaQuez : Santoro: “È vero che Putin ha fatto una cosa criminale ma se si indagasse sulle ragioni… Questa non è più una guerr… - rosati22 : RT @Matteo67: #orsini “Poiché 30 paesi della Nato sono al fianco dell’Ucraina,nessuno potrebbe condannare moralmente la Cina ed entrasse in… - Bayern3456 : RT @HSkelsen: No Di Battista, Borrell non ha detto 'la guerra è a rischio', bensì 'se falliamo in questo, il risultato della guerra è a ris… -