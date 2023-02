Guerra Ucraina, il CIO: “Conflitto insensato, una violazione della tregua olimpica” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Il Cio ha condannato la Guerra insensata nei termini piu’ forti il giorno dell’invasione e ribadisce la sua condanna della Guerra in Ucraina che e’ una palese violazione della tregua olimpica in vigore all’epoca e della Carta olimpica”. Lo scrive il Comitato olimpico internazionale in una lettera inviata questa mattina a tutto il Movimento olimpico alla vigilia di un anno di Guerra in Ucraina. “Il Cio ribadisce la sua incrollabile solidarietà agli atleti ucraini che giorno dopo giorno hanno affrontato difficoltà indicibili – aggiunge il CIO – vogliamo vedere una squadra forte del Comitato olimpico nazionale dell’Ucraina ai Giochi olimpici di Parigi 2024 e i Giochi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Il Cio ha condannato lainsensata nei termini piu’ forti il giorno dell’invasione e ribadisce la sua condannainche e’ una palesein vigore all’epoca eCarta”. Lo scrive il Comitato olimpico internazionale in una lettera inviata questa mattina a tutto il Movimento olimpico alla vigilia di un anno diin. “Il Cio ribadisce la sua incrollabile solidarietà agli atleti ucraini che giorno dopo giorno hanno affrontato difficoltà indicibili – aggiunge il CIO – vogliamo vedere una squadra forte del Comitato olimpico nazionale dell’ai Giochi olimpici di Parigi 2024 e i Giochi ...

