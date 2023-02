Guerra in Ucraina, un anno dopo: la mappa dei danni ambientali – MAPPA VIRTURALE (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Kiev – A ridosso del primo anniversario del conflitto in Ucraina, Greenpeace e la Ong Ucraina Ecoaction pubblicano una “MAPPA dei danni ambientali” causati dalla Guerra e per denunciare i gravissimi impatti sugli ecosistemi. Le due organizzazioni chiedono inoltre al governo di Kiev e alla Commissione Europea di istituire un fondo per il ripristino dell’ambiente, vittima silenziosa della Guerra. MAPPA CON I danni ambientali IN Ucraina CLICCA QUI I dati, raccolti da Ecoaction e consultabili online, sono stati confermati dalle immagini satellitari e MAPPAti da Greenpeace Central and Eastern Europe (Cee). La ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Kiev – A ridosso del primo anniversario del conflitto in, Greenpeace e la OngEcoaction pubblicano una “dei” causati dallae per denunciare i gravissimi impatti sugli ecosistemi. Le due organizzazioni chiedono inoltre al governo di Kiev e alla Commissione Europea di istituire un fondo per il ripristino dell’ambiente, vittima silenziosa dellaCON IINCLICCA QUI I dati, raccolti da Ecoaction e consultabili online, sono stati confermati dalle immagini satellitari eti da Greenpeace Central and Eastern Europe (Cee). La ...

