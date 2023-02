Guerra in Ucraina, il Papa: “Un conflitto assurdo e crudele. È stato fatto tutto il possibile per fermarlo? Chi ha l’autorità si impegni per la pace” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un interrogativo e un monito a un anno dall’inizio dell’invasione russa. “È fatto tutto il possibile per fermare la Guerra?”, la domanda. Quindi lo sguardo rivolto alle autorità affinché “si impegnino concretamente per la fine del conflitto”. Papa Francesco è tornato a invocare la fine della Guerra in Ucraina non risparmiando una velata critica alla corsa al riarmo e alle mosse dei leader mondiali. Nel corso dell’udienza in Vaticano, le parole del pontefice sono state chiarissime: “Dopodomani si compirà un anno dall’invasione dell’Ucraina. Un anno dall’inizio di questa Guerra assurda e crudele. Un triste anniversario. Potrà il Signore perdonare tanti crimini e tanta violenza?”, si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un interrogativo e un monito a un anno dall’inizio dell’invasione russa. “Èilper fermare la?”, la domanda. Quindi lo sguardo rivolto alle autorità affinché “sino concretamente per la fine del”.Francesco è tornato a invocare la fine dellainnon risparmiando una velata critica alla corsa al riarmo e alle mosse dei leader mondiali. Nel corso dell’udienza in Vaticano, le parole del pontefice sono state chiarissime: “Dopodomani si compirà un anno dall’invasione dell’. Un anno dall’inizio di questaassurda e. Un triste anniversario. Potrà il Signore perdonare tanti crimini e tanta violenza?”, si è ...

