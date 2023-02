Guerra di schermi tra pieghevoli: la sfida si sposta sul display esterno. Quello di Razr sarà enorme (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Online sono apparsi i primi render del nuovo Motorola Razr, in arrivo entro l'anno. A colpire sono le dimensioni del display esterno, in grado di coprire l'intera superficie quando lo smartphone è chiuso. Anche il Flip 5 potrebbe avere uno schermo più grande.... Leggi su dday (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Online sono apparsi i primi render del nuovo Motorola, in arrivo entro l'anno. A colpire sono le dimensioni del, in grado di coprire l'intera superficie quando lo smartphone è chiuso. Anche il Flip 5 potrebbe avere uno schermo più grande....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... magicaGrmente22 : all'uso di tastiere e schermi relegando carta e matita, il livello degli studenti ha crollato in Francia. Per la pr… - W3RD4zza : @pescarese1973 @lorepregliasco @FaziEditore Dal 2008 che ghe ze Na guerra mondiale El fronte ze gli schermi che osserviamo - andrea08543532 : @RGreghini @DeShindig ???? che intendi? io mi sono rotto i coglioni delle chiacchiere è tempo di una guerra seria,n… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Ucraina: la guerra che non può finire perché è un TEATRO di guerra: luogo sim… - giulianobalmell : @tempoweb E guardate come Marc Innaro ha descritto la guerra da parte dei russi. E come diceva, giusto o sbagliato… -