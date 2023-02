Guendalina Tavassi: Rissa Tra Mamme… Scatta la Denuncia! (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Guendalina Tavassi coinvolta in una presunta Rissa tra mamme. Ecco cosa è successo… Un’ordinaria competizione di danza per bambini si è trasformata in una furibonda lite tra due madri, secondo quanto riportato dalla Repubblica. La notizia ha fatto presto il giro della rete quando è emerso che anche l’ex naufraga Guendalina Tavassi sarebbe stata presente all’evento. Tuttavia, la Tavassi ha smentito la questione e ha minacciato di sporgere denuncia contro coloro che l’avrebbero accusata. Guendalina Tavassi è conosciuta per essere la mamma di tre figli: Chloe e Salvatore, avuti insieme all’ex marito Umberto D’Aponte, e Gaia, nata dalla sua precedente relazione con Remo Nicolini. Secondo una testimonianza riportata dal giornale, sarebbe stata proprio la ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 22 febbraio 2023)coinvolta in una presuntatra mamme. Ecco cosa è successo… Un’ordinaria competizione di danza per bambini si è trasformata in una furibonda lite tra due madri, secondo quanto riportato dalla Repubblica. La notizia ha fatto presto il giro della rete quando è emerso che anche l’ex naufragasarebbe stata presente all’evento. Tuttavia, laha smentito la questione e ha minacciato di sporgere denuncia contro coloro che l’avrebbero accusata.è conosciuta per essere la mamma di tre figli: Chloe e Salvatore, avuti insieme all’ex marito Umberto D’Aponte, e Gaia, nata dalla sua precedente relazione con Remo Nicolini. Secondo una testimonianza riportata dal giornale, sarebbe stata proprio la ...

