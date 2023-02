Guendalina Tavassi accusata di aver provocato una rissa al saggio di danza della figlia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Guendalina Tavassi accusata di aver provocato una rissa: lei nega Guendalina Tavassi è finita al centro delle polemiche, dopo essere stata accusata di aver dato il La a una rissa scoppiata durante il saggio di danza della figlia. Lo riporta Repubblica. Secondo quanto riporta Rep, la lite sarebbe esplosa per accaparrarsi dei posti a sedere. Pare però che la situazione sia degenerata a tal punto da rendersi necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Una testimone ha fatto il nome di Guendalina Tavassi: “L’ho vista. Si è picchiata con un’altra mamma per dei posti a sedere”. A causa ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 febbraio 2023)diuna: lei negaè finita al centro delle polemiche, dopo essere statadidato il La a unascoppiata durante ildi. Lo riporta Repubblica. Secondo quanto riporta Rep, la lite sarebbe esplosa per accaparrarsi dei posti a sedere. Pare però che la situazione sia degenerata a tal punto da rendersi necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Una testimone ha fatto il nome di: “L’ho vista. Si è picchiata con un’altra mamma per dei posti a sedere”. A causa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Un banale diverbio ad una gara di danza per i giornali si trasforma in una rissa. Presente l’ex gieffina Guendalina… - Stefifty : @BiasiErika Ma che ha fatto Clizia a me piaceva si è fatta dare il contatto da Guendalina?Sembra sempre più una Tav… - Giovann30884075 : Ha iniziato Guendalina Tavassi' ha raccontato un testimone, che è sceso nei dettagli: 'È stata lei, io ero in fila… - infoitcultura : [Video]. Guendalina Tavassi mostra il suo nuovo oggetto su Ig: 'Guardate qui come funziona' - Giornaleditalia : Rissa tra donne, Guendalina Tavassi nella bufera. Una mamma: 'Ha iniziato lei' - VIDEO -