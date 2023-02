Gravissimo lutto per Lino Banfi, muore la moglie. Le parole d’addio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È morta Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi e mamma della loro figlia Rosanna. La donna da tempo era malata di alzheimer. A darne l’annuncio è stata proprio l’attrice, con un post pubblicato su Instagram. Condividendo sui social una foto della madre da giovane, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È morta Lucia Zagaria,die mamma della loro figlia Rosanna. La donna da tempo era malata di alzheimer. A darne l’annuncio è stata proprio l’attrice, con un post pubblicato su Instagram. Condividendo sui social una foto della madre da giovane, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... draking989 : @a_meluzzi Condoglianze dottor Meluzzi. La fede in Dio l'aiuterà a superare questo gravissimo lutto. - aldebaran1973 : @a_meluzzi Sentite condoglianze per il gravissimo lutto professor Meluzzi ?? - gioalbarosa : @Tommasocerno Dovrebbe essere un compleanno di silenzio : una gravissimo LUTTO. Sarà Festa solo per la PACE . Comun… - lorenazappelli1 : @Carbonico_it @a_meluzzi Riccardo Rocchesso ??Chiediamo a tutti un momento di preghiera o un forte e caloroso abbra… - giovann92669360 : RT @CronacheTweet: Un gravissimo lutto ha colpito nelle ultime ore Ignatius Ganago, attaccante del #Nantes. La figlia di 5 anni del giocato… -