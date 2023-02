Grave lutto per Lino Banfi: è morta la moglie Lucia Zagaria, un amore lungo 61 anni (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La tristezza nel cuore per un amore lungo 61 anni che non c’è più. Un Grave lutto ha colpito il popolare attore pugliese Lino Banfi. È morta la moglie Lucia Zagaria, 85 anni. Lucia da tempo era affetta da Alzheimer. Il triste annuncio è stato dato da Rosanna Banfi che su Instagram ha condiviso una foto da giovane della mamma in bianco e nero mentre mangia un gelato. “Ciao Mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”. Lucia Zagaria era sposata con l’attore pugliese dal 1962 e dal loro matrimonio era nati due figli, Rosanna e Walter. Lino Banfi è sempre rimasto accanto alla ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La tristezza nel cuore per un61che non c’è più. Unha colpito il popolare attore pugliese. Èla, 85da tempo era affetta da Alzheimer. Il triste annuncio è stato dato da Rosannache su Instagram ha condiviso una foto da giovane della mamma in bianco e nero mentre mangia un gelato. “Ciao Mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”.era sposata con l’attore pugliese dal 1962 e dal loro matrimonio era nati due figli, Rosanna e Walter.è sempre rimasto accanto alla ...

