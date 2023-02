Grande Fratello Vip sondaggi 23 febbraio | ecco il possibile eliminato

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Giovedì 23andrà in onda un nuovo appuntamento con ilVip, durante il quale si saprà il nome del nuovo concorrentedal programma. A rischio ci sono: Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia e Nikita Pelizon. Lunedì scorso era stata eliminata Sarah Altobello, ma la donna ha potuto fare rientro in casa in quanto era in possesso del biglietto di ritorno, che ci sia un colpo di scena anche stavolta? Questa nomination è piuttosto dura, in quanto sono al televoto quattro personaggi molto discussi, che hanno dato sicuramente il loro contributo nella casa. Ipresenti sul web, però, sono alquanto unanimi nello stabilire chi sia il concorrente meno salvato, e quindi destinato all'eliminazione. Esito...