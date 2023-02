Grand Hotel Kiev | gente che va | gente che viene Ma stia attenta agli scherzi non graditi di russi e cinesi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Come nel film dal titolo omonimo, girato a Berlino nel 1932 e ambientato in quella città all’ inizio del secolo scorso, Kyev sta assumendo giorno dopo giorno le caratteristiche di un: la, i capi dei governi solidali a quello ucraino, arrivano e poi ripartono, non sensa aver rinnovato al Presidente Zelensky il loro impegno a sostenere la causa Ucraina. Talvolta aggiungono dell’ altro ex novo. Dando per scontato il valore concreto della visita del Presidente Biden lunedì a Kyev, non è superfluo aggiungere che è difficile credere che gli ucraini, come il resto del mondo, non abbiano ben valutato la dimostrazione concreta di democraticità e coerenza che gli USA ancora una volta hanno voluto dare a loro e al mondo. Il valore del gesto dell’ anziano presidente ex militare USA è confermato dalla sua assoluta ...