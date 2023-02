Governo: Salvini, 'solidarietà a Valditara, minacce non ci fermano' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "solidarietà al ministro Valditara. Auspico che riceva il sostegno di tutte le forze politiche, nessuna esclusa. Violenze e minacce non ci fermeranno, avanti tutta". Così Matteo Salvini su Instagram sulle minacce al ministro Valditara. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "al ministro. Auspico che riceva il sostegno di tutte le forze politiche, nessuna esclusa. Violenze enon ci fermeranno, avanti tutta". Così Matteosu Instagram sulleal ministro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @Marcella_IsBack Marcella, sempre per cercare di metter un minimo in ordine le cose (ma sigh, temo sia impossibile… - raffaellapaita : Dopo le tremende dichiarazioni di Silvio #Berlusconi sull’Ucraina è ancora più evidente che il Governo ha un proble… - elio_vito : La gestione del governo Meloni del fenomeno migranti è un tragico fallimento, centinaia di profughi morti in mare,… - Gramoz80006405 : RT @salvinimi: Attenti alla deriva fascista, attenti! Il governo Salvini mandava la digos nelle vostre case a eliminare le scritte 'Ama i… - TV7Benevento : Governo: Salvini, 'solidarietà a Valditara, minacce non ci fermano' - -