Gosens | «Studio psicologia | essenziale nel calcio! Dall’Atalanta all’Inter…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)studiaall’università oltre ad essere il laterale sinistro dell’Inter. Il tedesco si è raccontato ai microfoni della Uefasui suoi studi accademici: «Sto ancora studiando ma non lo farò ancora per molto. La mia laurea è nelle fasi finali. Ho alcune cose da correggere e poi, si spera, gli ultimi dettagli verranno sistemati. Dopodiché, dovrei avere la mia laurea in tasca, a patto che il professore approvi. Penso che che lasia estremamente importante nel contesto del calcio. Ho anche imparato a farne tesoro. All’inizio della mia carriera non era così. La sua importanza è cresciuta per me, soprattutto attraverso i miei studi. Credo che la, in particolare ciò che accade nelle nostre teste, sia estremamente importante quando si ...