Gol e abbraccio alla panchina per Di Lorenzo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una vittoria straordinaria, in Champions League, per il Napoli al Deutsche Park di Francoforte. In gol anche Giovanni Di Lorenzo per il definitivo 0-2. Splendida l'azione del gol che il capitano ha concluso con un sinistro chirurgico all’angolo destro del portiere Trapp. Dopo il gol, il capitano azzurro, è corso verso la panchina ed è andato ad abbracciare Simone Beccaccioli match analyst della formazione campana. Un piccolo gesto che testimonia l’unione e lo spirito di questo gruppo che coinvolge calciatori, dirigenti e tutti i membri dello staff tecnico e non solo. Un gruppo che sta ottenendo risultati straordinari, sia in Serie A che in Champions League. Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una vittoria straordinaria, in Champions League, per il Napoli al Deutsche Park di Francoforte. In gol anche Giovanni Diper il definitivo 0-2. Splendida l'azione del gol che il capitano ha concluso con un sinistro chirurgico all’angolo destro del portiere Trapp. Dopo il gol, il capitano azzurro, è corso verso laed è andato ad abbracciare Simone Beccaccioli match analyst della formazione campana. Un piccolo gesto che testimonia l’unione e lo spirito di questo gruppo che coinvolge calciatori, dirigenti e tutti i membri dello staff tecnico e non solo. Un gruppo che sta ottenendo risultati straordinari, sia in Serie A che in Champions League.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gonguviso : RT @gonguviso: @DamianiRuggero @SSD19801 @pisto_gol Insomma: l'elenco della spesa delle cose di cui sapete per sentito dire, di cui non con… - gonguviso : @DamianiRuggero @SSD19801 @pisto_gol Insomma: l'elenco della spesa delle cose di cui sapete per sentito dire, di cu… - Spazio_Napoli : Di Lorenzo segna e corre verso la panchina: il gesto del capitano azzurro è da leader - Simone_Cutri : @pisto_gol Scusa Maurizio, non puoi non tenere conto che il campione di riferimento, ovvero i tuoi followers, ovver… - FutbolDaltonico : Il gol di #Valeri, la corsa di Emanuele verso il settore ospiti e l'abbraccio con i tifosi della @USCremonese . Che… -