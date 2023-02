Gol di Caruso e Rosucci per la Nazionale: Montemurro sorride con le Juve Women (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’Italia femminile è in campo per l’ultima partita dell’Arnold Clark Cup contro la Corea del Sud, cercando di concludere il torneo con una vittoria dopo le sconfitte contro Inghilterra e Belgio. Il CT Milena Bartolini sta usando l’occasione per decidere quali giocatrici saranno pronte per il Mondiale: “Il gruppo si sta definendo, ma c’è sempre la possibilità di qualche ingresso” ha detto prima della partita. Juve Women e Caruso sono una certezza. L’allenatore della Juventus Women, fresco di panchina d’oro, ha avuto l’opportunità di perfezionare l’operazione rimonta in campionato durante la sosta delle Nazionali. La giovane Caruso ha segnato un gol contro la Corea del Sud, dimostrando di essere una presenza costante sia in azzurro sia in bianconero. La rete di Rosucci ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’Italia femminile è in campo per l’ultima partita dell’Arnold Clark Cup contro la Corea del Sud, cercando di concludere il torneo con una vittoria dopo le sconfitte contro Inghilterra e Belgio. Il CT Milena Bartolini sta usando l’occasione per decidere quali giocatrici saranno pronte per il Mondiale: “Il gruppo si sta definendo, ma c’è sempre la possibilità di qualche ingresso” ha detto prima della partita.sono una certezza. L’allenatore dellantus, fresco di panchina d’oro, ha avuto l’opportunità di perfezionare l’operazione rimonta in campionato durante la sosta delle Nazionali. La giovaneha segnato un gol contro la Corea del Sud, dimostrando di essere una presenza costante sia in azzurro sia in bianconero. La rete di...

