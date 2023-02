“Glielo chiederò ufficialmente!”. Ginevra Lamborghini, Antonino è al GF Vip e lei lancia la bomba (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese. I due ex concorrenti hanno fatto ‘sognare’ una parte dei telespettatori della settima edizione del Grande Fratello Vip. Complici fin dagli inizi del reality show condotto da Alfonso Signorini, i due si sono separati poco dopo a causa della squalifica della vippona. Come è ben noto, Ginevra Lamborghini ha lasciato la casa del GF Vip 7 dopo le terribili frasi su Marco Bellavia. “Merita di essere bullizzato”, aveva detto la sorella di Elettra scatenando, giustamente, una bufera fuori dalla casa. Il coro dei telespettatori era stato ascoltato da Signorini e dagli autori. Leggi anche: “Sto male anche io”. Allarme salute al GF Vip 7, problemi intimi per un altro concorrente Ginevra Lamborghini e Antonino ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023)Spinalbese. I due ex concorrenti hanno fatto ‘sognare’ una parte dei telespettatori della settima edizione del Grande Fratello Vip. Complici fin dagli inizi del reality show condotto da Alfonso Signorini, i due si sono separati poco dopo a causa della squalifica della vippona. Come è ben noto,ha lasciato la casa del GF Vip 7 dopo le terribili frasi su Marco Bellavia. “Merita di essere bullizzato”, aveva detto la sorella di Elettra scatenando, giustamente, una bufera fuori dalla casa. Il coro dei telespettatori era stato ascoltato da Signorini e dagli autori. Leggi anche: “Sto male anche io”. Allarme salute al GF Vip 7, problemi intimi per un altro concorrente...

