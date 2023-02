Gli ospiti di Michelle Impossible & Friends | Eros Ramazzotti e molti altri il 22 febbraio

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) TornaHunziker su Canale5: stasera, mercoledì 22, è atteso il primo appuntamenti di. Dopo il successo della prima edizione, il one woman show diHunziker torna sulla rete ammiraglia Mediaset per tre appuntamenti da non perdere. La formula è sempre la stessa: in ogni puntata ci saràHunziker in compagnia di tanti, musicali e non solo. Spazio anche alle risate. Con la conduttrice sul palco ci saranno infatti la Gialappa’s Bande il Mago Forest, con la partecipazione di Katia Follesa. L’orchestra suonerà dal vivo e sarà diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle. In studio anche un eccezionale corpo di ballo. Tre gli appuntamenti previsti per l’inizio del ...