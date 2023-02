Gli hacker di Putin colpiscono di nuovo l’Italia. Cosa sappiamo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il gruppo di hacker filorussi NoName057 è tornato a colpire l’Italia. Nelle ultime ore ha rivendicato attacchi contro i siti del ministero degli Esteri, di Bper Banca e della società energetica A2A. Tutti e tre i siti sono attualmente di nuovo raggiungibili. Ieri – nel giorno dei discorsi del leader russo Vladimir Putin e del presidente statunitense Joe Biden, oltreché della visita di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, a Kyiv – aveva colpito diversi siti europei tra cui, in Italia, quelli del ministero della Difesa, dei Carabinieri e della banca Carige. Fonti aziendali spiegano a Formiche.net che gli alert diffusi dal Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Polizia Postale) e dal Computer Security Incident Response Team – Italia (Agenzia per la cybersicurezza ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il gruppo difilorussi NoName057 è tornato a colpire. Nelle ultime ore ha rivendicato attacchi contro i siti del ministero degli Esteri, di Bper Banca e della società energetica A2A. Tutti e tre i siti sono attualmente diraggiungibili. Ieri – nel giorno dei discorsi del leader russo Vladimire del presidente statunitense Joe Biden, oltreché della visita di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, a Kyiv – aveva colpito diversi siti europei tra cui, in Italia, quelli del ministero della Difesa, dei Carabinieri e della banca Carige. Fonti aziendali spiegano a Formiche.net che gli alert diffusi dal Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Polizia Postale) e dal Computer Security Incident Response Team – Italia (Agenzia per la cybersicurezza ...

