"Gli avete detto tutto gratuito e ora..." Minzolini inchioda Conte sul Superbonus (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Superbonus 100 rischiava di farci andare all'aria e il governo di Giorgia Meloni è intervenuto per disinnescare la bomba dei crediti incagliati generati dall'indennizzo edilizio. Togliendo così a Giuseppe Conte metà delle argomentazioni (l'altra metà è il Reddito di cittadinanza). Il capo politico del Movimento 5 stelle è intervenuto il 21 febbraio a Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7, difendendo il provvedimento che ha generato tante distorsioni. A ribattere c'è Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale, che spiega: "L'intenzione" del Superbonus "era giusta però adesso il problema è per quelle persone che non possono vendere i crediti. A chi non aveva i soldi è stato detto: è tutto gratuito e adesso è in mezzo alla strada. Ci ...

