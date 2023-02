Gli ambientalisti armano la strage di mucche (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’Avana vuole fare come Ortega ed espellere i prigionieri politici rendendoli apolidi Dal 9 febbraio, quando Daniel Ortega ha deciso di inviare negli Stati Uniti 222 prigionieri politici in Nicaragua, diverse organizzazioni per i diritti umani hanno iniziato ad avvertire che qualcosa di simile potrebbe accadere a Cuba, con una possibile mediazione internazionale guidata da Stati Uniti, Vaticano e Spagna. Se a Cuba si applicassero condizioni simili a quelle di Ortega, il rilascio implicherebbe l’allontanamento definitivo dal Paese di oltre 1077 persone, cosa che ha provocato reazioni di malcontento da parte della società civile e delle organizzazioni per i diritti umani sia in Nicaragua che a Cuba, sebbene sia stato ha celebrato il fatto che le persone condannate per motivi politici siano state scarcerate. L’Osservatorio cubano per i diritti umani, Justice 11J e Cubalex hanno ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’Avana vuole fare come Ortega ed espellere i prigionieri politici rendendoli apolidi Dal 9 febbraio, quando Daniel Ortega ha deciso di inviare negli Stati Uniti 222 prigionieri politici in Nicaragua, diverse organizzazioni per i diritti umani hanno iniziato ad avvertire che qualcosa di simile potrebbe accadere a Cuba, con una possibile mediazione internazionale guidata da Stati Uniti, Vaticano e Spagna. Se a Cuba si applicassero condizioni simili a quelle di Ortega, il rilascio implicherebbe l’allontanamento definitivo dal Paese di oltre 1077 persone, cosa che ha provocato reazioni di malcontento da parte della società civile e delle organizzazioni per i diritti umani sia in Nicaragua che a Cuba, sebbene sia stato ha celebrato il fatto che le persone condannate per motivi politici siano state scarcerate. L’Osservatorio cubano per i diritti umani, Justice 11J e Cubalex hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Siamo già alla follia. Ora per i talebani del #green non vanno bene neppure le #autoelettriche. Vogliono di più:… - ncutstone : @BS_ufficiale poi gli antifa buonisti ambientalisti di merda protestano contro l’inquinamento come se loro non inqu… - SergioNontelod1 : @AnnalisaChirico Solo gli stronzi ambientalisti verdi inquinano anzi ammorbono tutto - SergioNontelod1 : @BelpietroTweet Redicoli ipocriti falsi ecco chi sono i verdi gli ambientalisti e schifezze del genere - SoniaLaVera : RT @OrtigiaP: JUST IN: 'Esplosione' segnalata nell'area industriale di Medley, in Florida. Questo accade solo un giorno dopo che si è veri… -