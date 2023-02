Giustizia, Nordio “Riforma ordinamento priorità di questo governo” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La Riforma dell'ordinamento giudiziario deve essere diretta a mettere fine alla logiche correntizie che minano la credibilità della magistratura. questo governo è profondamente convinto che soprattutto dopo gli scandali emersi nel cosiddetto ‘affare Palamarà vi sia la necessità di una profonda revisione dell'ordinamento giudiziario”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al question time alla Camera. “E' ferma volontà del governo di esercitare la delega contenuta nella legge 17 giugno 2022, con i correttivi che riterremo opportuno adottare. Quello di giugno è un termine che noi speriamo di poter rispettare, in ogni caso questa è una nostra priorità”, ha aggiunto il ministro. -foto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ladell'giudiziario deve essere diretta a mettere fine alla logiche correntizie che minano la credibilità della magistratura.è profondamente convinto che soprattutto dopo gli scandali emersi nel cosiddetto ‘affare Palamarà vi sia la necessità di una profonda revisione dell'giudiziario”. Lo ha detto il ministro della, Carlo, al question time alla Camera. “E' ferma volontà deldi esercitare la delega contenuta nella legge 17 giugno 2022, con i correttivi che riterremo opportuno adottare. Quello di giugno è un termine che noi speriamo di poter rispettare, in ogni caso questa è una nostra”, ha aggiunto il ministro. -foto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaViva : Sulla riforma della giustizia in senso garantista, così come annunciata dal Ministro Nordio, noi ci siamo e ci siam… - fattoquotidiano : PERCHÉ CARLO NORDIO È INADATTO A GUIDARE LA GIUSTIZIA ITALIANA Mafia, intercettazioni, segreto istruttorio… ecco tu… - isabellarauti : ?? Lo Stato non arretra in materia di giustizia e legalità. Contro ogni tipo di criminalità, nessun tentennamento. S… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Giustizia, Nordio “Riforma ordinamento priorità di questo governo” - - ZerounoTv : Giustizia, Nordio “Riforma ordinamento priorità di questo governo” -