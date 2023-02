Giuseppe Barra nella Commissione nazionale grandi imprese in crisi dei Commercialisti

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il dottore commercialista e revisore dei conti napoletanoè stato appena designato quale componente dellaAmministrazione straordinaria per lein. A procedere alla nomina il Consigliodeie degli Esperti Contabili. Il dottorene ha ricevuto formale comunicazione dal presidenteElbano de Nuccio. Il commercialista partenopeo, classe 1985, è cultore della materia in Economia, Programmazione e Controllo presso l’Università degli studi di Napoli “Parthenope” ed attualmente presiede laBilancio del Comune di Casoria, grosso centro urbano in provincia di Napoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

