Giurì d'onore sul caso Cospito, audizioni secretate. Donzelli: "Ho fiducia nelle istituzioni" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) E' durata un'ora l'audizione di Giovanni Donzelli, davanti al Giurì d'onore della Camera. Chiamato a verificare se le sue affermazioni rese in Aula il 31 gennaio scorso hanno leso l'onorabilità dei deputati del Pd. Debora Serracchiani, Silvio Lai , Andrea Orlando e Valter Verini che si recarono in visita all'anarchico Alfredo Cospito nel carcere di Sassari sono stati sentiti in mattinata. Le audizioni si sono concluse nella biblioteca del presidente, alla Camera. La commissione ha ascoltato nel pomeriggio il deputato di FdI e vicepresidente del Copasir. Le audizioni, su cui il presidente del Giurì, Sergio Costa, ha posto il segreto, adesso saranno sbobinate. "Dopo cinque audizioni non è che puoi avere tutto chiaro – ha dichiarato -. Vanno ...

