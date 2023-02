Giulia Stabile ha fatto il provino per Uomini e Donne? La clip che ha conquistato il web (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dopo la diffusione di un video girato dietro le quinte dello studio di Uomini e Donne, la ballerina di successo e vincitrice di Amici 21, la giovanissima Giulia Stabile, ha scioccato tutti i suoi fans che l’hanno creduta lì per un provino. Chiunque segua minimamente la ragazza saprà che lei è già in una relazione con il cantante Sangiovanni, conosciuto proprio nel talent show di Maria De Filippi, dunque cosa l’ha spinta nel celebre dating show di Canale 5? Il video di Giulia Stabile a Uomini e Donne diventa virale Nel filmato in questione si vede Giulia Stabile alle prese con delle bolle di sapone in compagnia di Raffaella Mennoia, celebre volto del dating show. Nel filmato si sente la Mennoia chiedere ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dopo la diffusione di un video girato dietro le quinte dello studio di, la ballerina di successo e vincitrice di Amici 21, la giovanissima, ha scioccato tutti i suoi fans che l’hanno creduta lì per un. Chiunque segua minimamente la ragazza saprà che lei è già in una relazione con il cantante Sangiovanni, conosciuto proprio nel talent show di Maria De Filippi, dunque cosa l’ha spinta nel celebre dating show di Canale 5? Il video didiventa virale Nel filmato in questione si vedealle prese con delle bolle di sapone in compagnia di Raffaella Mennoia, celebre volto del dating show. Nel filmato si sente la Mennoia chiedere ...

