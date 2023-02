Giulia Salemi, la notizia bomba: Signorini spiffera tutto (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Personaggi Tv. In queste ore, il magazine Chi ha sganciato una nuova bomba su Giulia Salemi. La donna, diventata famosa grazie alla sua partecipazione al GF Vip 5, dove ha conosciuto il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli, ora lavora fianco a fianco ad Alfonso Signorini in questa edizione del reality. Ed è proprio il conduttore del programma che ha rivelato una notizia sull’influencer che si occupa della parte social del GF Vip 7. (Continua dopo le foto…) Giulia Salemi e Pretelli, Alfonso Signorini rivela il motivo della crisi Giulia e Pierpaolo Pretelli sono in crisi da qualche settimana e lo aveva confermato la stessa influencer, ma nessuno sapeva il motivo. Giulia era stata vaga qualche puntata fa del GF Vip, ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Personaggi Tv. In queste ore, il magazine Chi ha sganciato una nuovasu. La donna, diventata famosa grazie alla sua partecipazione al GF Vip 5, dove ha conosciuto il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli, ora lavora fianco a fianco ad Alfonsoin questa edizione del reality. Ed è proprio il conduttore del programma che ha rivelato unasull’influencer che si occupa della parte social del GF Vip 7. (Continua dopo le foto…)e Pretelli, Alfonsorivela il motivo della crisie Pierpaolo Pretelli sono in crisi da qualche settimana e lo aveva confermato la stessa influencer, ma nessuno sapeva il motivo.era stata vaga qualche puntata fa del GF Vip, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : 'GF Vip', torna il sereno tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: 'Il cuore batte...' | Lui: 'Merito di Signorini'… - GrandeFratello : L'attesissimo face-to-face tra Giulia Salemi e Antonella Fiordelisi! ???? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire i… - GrandeFratello : Carnevale sbarca a #GFVIPPARTY e vi aspetta stasera con una puntata ricca di sorprese e tanto divertimento ?? Tra gl… - Stella645779741 : RT @Anonimo0987762: Edo D. 'vabbè Alfonso che appoggia Nikita,lui deve...' Praticamente per gli spartani tutti quelli che gli vanno contr… - LadyNews_ : #GiuliaSalemi e #PierpaoloPretelli in crisi: 'Il suo momento d’oro sul lavoro mette sotto pressione la vita di copp… -