Giulia Salemi indossa due corna e lancia una frecciatina a Pierpaolo Pretelli: ecco cosa è successo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Giulia Salemi lancia una frecciatina a Pierpaolo Pretelli con cui, di fatto, starebbe ancora insieme, anche se i due hanno ammesso di star attraversando una fase critica e complicata della loro vita. Nel corso del GF Vip Party, condotto appunto da Pretelli e Soleil Sorge, Giulia si è collegata prima della puntata in diretta e ha mostrato un travestimento di carnevale con tanto di corna. La battuta Giulia ha spiegato che tra loro due le cose stanno andando meglio ma ha voluto fare una battuta soprattutto a chi nei giorni scorsi ha parlato di tradimenti tra i due. Collegata con Soleil e Pierpaolo che, considerato il Carnevale, si erano mascherati, anche lei ha voluto mascherarsi in diretta in maniera ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 22 febbraio 2023)unacon cui, di fatto, starebbe ancora insieme, anche se i due hanno ammesso di star attraversando una fase critica e complicata della loro vita. Nel corso del GF Vip Party, condotto appunto dae Soleil Sorge,si è collegata prima della puntata in diretta e ha mostrato un travestimento di carnevale con tanto di. La battutaha spiegato che tra loro due le cose stanno andando meglio ma ha voluto fare una battuta soprattutto a chi nei giorni scorsi ha parlato di tradimenti tra i due. Collegata con Soleil eche, considerato il Carnevale, si erano mascherati, anche lei ha voluto mascherarsi in diretta in maniera ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : L'attesissimo face-to-face tra Giulia Salemi e Antonella Fiordelisi! ???? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire i… - MediasetTgcom24 : 'GF Vip', torna il sereno tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: 'Il cuore batte...' | Lui: 'Merito di Signorini'… - GrandeFratello : Carnevale sbarca a #GFVIPPARTY e vi aspetta stasera con una puntata ricca di sorprese e tanto divertimento ?? Tra gl… - danyelaf82 : RT @Anonimo0987762: Edo D. 'vabbè Alfonso che appoggia Nikita,lui deve...' Praticamente per gli spartani tutti quelli che gli vanno contr… - fanpage : Crisi tra i #Prelemi, c'è il lavoro di mezzo., avrebbe limitato il tempo per stare insieme -