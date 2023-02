Giuffredi: "Napoli, il gol di Di Lorenzo? Gli ho detto che sembrava Maicon e su Mario Rui e Politano...'' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Giuffredi: "Il gol di Di Lorenzo? Gli ho detto che sembrava Maicon, Mario Rui e Politano? Chi vuole giocare in grandi club deve accettare anche l'alternanza" Mario Giuffredi, agente di Politano, Di Lorenzo e Mario Rui, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Queste le sue parole: "Di Giovanni Di Lorenzo si possono dire ancora tante cose, ci sta abituando a sempre cose positive, anche inattese, tipo il gol di sinistro con il colpo da biliardo segnato a Francoforte. -afferma Giuffredi - Secondo me può ancora sbalordirci. Per il gol gli ho detto: "sembravi Maicon!". Di Lorenzo ha il ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 22 febbraio 2023): "Il gol di Di? Gli hocheRui e? Chi vuole giocare in grandi club deve accettare anche l'alternanza", agente di, DiRui, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Queste le sue parole: "Di Giovanni Disi possono dire ancora tante cose, ci sta abituando a sempre cose positive, anche inattese, tipo il gol di sinistro con il colpo da biliardo segnato a Francoforte. -afferma- Secondo me può ancora sbalordirci. Per il gol gli ho: "sembravi!". Diha il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cn1926it : #MarioRui, l’agente esagera: “Via da #Napoli solo dopo #scudetto e #Champions” - cn1926it : #DiLorenzo, l’agente sicuro: “Ha a cuore il #Napoli e la città, vuole restare a vita!” - cn1926it : #Politano, l’agente: “In estate poteva andar via, contenti sia rimasto” - tuttonapoli : Giuffredi: 'Di Lorenzo desidera legarsi a vita al Napoli. Mario Rui? Andrà via dopo Scudetto e Champions' - sportli26181512 : Napoli, ag. Mario Rui: 'Va via con lo scudetto? Fatemi precisare...': Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, parla a… -