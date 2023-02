Giubileo, Gualtieri: "Partiremo con i cantieri entro giugno" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) commenta Per il Giubileo l'obiettivo 'per il sottopasso di piazza Pia è di aprire i cantieri già entro giugno'. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, aggiungendo: 'È stata una riunione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 febbraio 2023) commenta Per ill'obiettivo 'per il sottopasso di piazza Pia è di aprire igià'. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto, aggiungendo: 'È stata una riunione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Giubileo, Gualtieri: 'Partiremo con i cantieri entro giugno' #giubileo #roma #gualtieri #22febbraio - amvelli : @residentiCM @gualtierieurope Gualtieri è troppo impegnato ad accontentare le richieste del vaticano e degli impren… - StanzeDiErcole : PER GUALTIERI IL CALENDARIO GREGORIANO NON È PIÙ VALIDO: I MESI DELL’ANNO SONO PIÙ DI 12. COSÌ TUTTO SARÀ PRONTO PE… - romatristezza : #giubileo l’ennesima figuraccia di #Gualtieri - Giovann91214513 : RT @tempoweb: Francesco #Rocca lancia l’asse con Roberto #Gualtieri per #Roma: “Siamo in ritardo per il #Giubileo” #regionelazio #18febbrai… -