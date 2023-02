Giovedì prima giornata nazionale della nutrizione e alimentazione (Di mercoledì 22 febbraio 2023) – Giovedì 23, a partire dalle 9 – alla presenza del Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano – il Presidente CREA, prof. Carlo Gaudio e il Presidente SIC (Società Italiana di Cardiologia), prof. Pasquale Perrone Filardi, inaugureranno presso il Palazzo del Collegio Romano a Roma la prima giornata nazionale dell’alimentazione, nutrizione e Cuore. Si tratta di una due giorni nata su iniziativa del più importante ente di ricerca italiano sull’agroalimentare e della società scientifica della cardiologia, con l’obiettivo di approfondire il legame tra una alimentazione sana e bilanciata e la prevenzione ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 febbraio 2023) –23, a partire dalle 9 – alla presenza del Ministro dell’Agricoltura eSovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e del MinistroCultura Gennaro Sangiuliano – il Presidente CREA, prof. Carlo Gaudio e il Presidente SIC (Società Italiana di Cardiologia), prof. Pasquale Perrone Filardi, inaugureranno presso il Palazzo del Collegio Romano a Roma ladell’e Cuore. Si tratta di una due giorni nata su iniziativa del più importante ente di ricerca italiano sull’agroalimentare esocietà scientificacardiologia, con l’obiettivo di approfondire il legame tra unasana e bilanciata e la prevenzione ...

